DICON D’FESTA SEVENTEEN MINGYU version新品

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●写真集『3DレンチキュラーDICON』・表紙：メンバー別ハードカバー（265×380×21mm）※特別レンチキュラー仕様・裏表紙：グループカバー・本誌：204ページ（255×370mm）※表紙は除く●特典(1)オリジナルデコブック（155×210×15mm）120ページ※表紙を除く(2)デコステッカー（140×200mm）×4枚(3)メンバー別フォトカード（55×85mm）×4枚(4)グループフォトカード（55×85mm）×1枚※ユニット内容：JEONGHAN、JOSHUA、WOOZI、DK、SEUNGKWAN/JUN、HOSHI、THE8、DINO/S.COUPS、WONWOO、MINGYU、VERNON※メンバーの参加しているユニットのものが1枚入ります。こちらはタイトルの商品を新品未開封で出品致します。プロフィールを必ずご確認の上ご納得いただいた方のみ御購入くださいませ。コンビニ決済の場合は48時間以内にご対応を必ずお願い致します。それ以上かかる場合は事前にコメントにて相談をお願いいたします。商品はしっかり梱包致しまして発送を致します。