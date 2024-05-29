デニム ショルダーバッグ

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ご覧頂きありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)\"ヴィンテージカラーネイビー\u0026フリンジ♪̊̈♪̆̈厚手でしっかりしたネイビーの帆布生地を使用してますのでピシッとしてます(•̀ㅂ•́)و✧✿ただしっかりした生地なので、ギュッとは絞れません(^_^;)軽く絞った状態でお使い頂ければと思います。上部がフリルぽくなって可愛いです(*˙˘˙*)ஐ✿前後がマグネットボタンポケットになってますので、スマホ、ハンカチなどすぐ取り出したい物を小分けに収納出来ます(*^艸^)✿長財布、ペットボトルなど入れてもまだ余裕がありますので普段使いに丁度良いかと思います。✿内ポケットは仕切り付きと無しの2つです♡♡✿底板付きなのでさらにしっかりしたお作りになってます。底鋲ありꕤ*.゜✿調節可能な合皮ショルダーです♪̊̈♪̆̈サイズ平置き横約28cm縦約20cm前後ポケット縦約17cm底マチ12×23※素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)\"※丁寧にお作りしてますが、ハンドメイドなので多少のズレ、二重縫いなどご理解の程宜しくお願い致します(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)\"※何かご質問等ありましたらお声掛け下さい(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)\"#ハンドメイドバッグ#デニムリメイクバッグ#ショルダーバッグ