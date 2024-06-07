low-ya ニューステラV　エステベッド

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商品詳細
low-yaニューステラV エステベッドです☆状態や付属品などは画像をよくご覧頂き、ご了承の程よろしくお願い致しますm(__)mこれからエステやマッサージを始める方♪キャンプなどの簡易ベッドとしても♪折りたたみでき、軽いので移動も楽々^_^サイズ約幅190×奥行70×高さ50～83cm梱包はプチプチとクラフト紙のみで発送させて頂きますm(__)mNEWSTELLAVニューステラV
http://narcologia.ru/goods/septet77919.html
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