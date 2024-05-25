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フランスベッド セミダブルマットレス
商品番号 F35784352536
商品名

フランスベッド セミダブルマットレス
ブランド名 フランスベッド
特別価格 税込 12,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引越しのため出品致します。配送方法はたのメル便を使用します。【セミダブル】幅…122cm、長さ…195cm、厚さ…20cmマットレスが汚れないように、ベッドパッドで保護しながら使用していた為使用感もなくとても綺麗な状態です。目立った傷汚れ等もございません。※イイネからお時間が経過した場合は再出品させて頂きます。ご了承くださいませ。
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