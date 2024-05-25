フランスベッド セミダブルマットレス

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商品詳細
引越しのため出品致します。配送方法はたのメル便を使用します。【セミダブル】幅…122cm、長さ…195cm、厚さ…20cmマットレスが汚れないように、ベッドパッドで保護しながら使用していた為使用感もなくとても綺麗な状態です。目立った傷汚れ等もございません。※イイネからお時間が経過した場合は再出品させて頂きます。ご了承くださいませ。
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