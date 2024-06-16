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【ブルーダニューブ　コースター】4個
商品番号 R11763651127
商品名

【ブルーダニューブ　コースター】4個
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーダニューブ　コースター(小皿)サイズ直径…9㎝高さ…1.7㎝使用頻度が少なかったので艶もあり目立つような傷や欠けているところも特にございません。個人の見解になりますが中古や個人保管等をご理解下さる方のご検討を宜しくお願い致します。#ブルーダニューブ#食器
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