秋田木工 剣持勇 スタッキングスツール No.202 黒/WN PVC 曲木

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#メロンパン秋田木工スツール多数出品中！一覧はこちら。幅40cm奥行33cm高さ44cmメーカー：秋田木工デザイナー：剣持勇品名：スタッキングスツール型番：No.202取扱店：IDC大塚家具素材：天然木、PVCレザー座面の色：ブラックフレームの色：ウォールナット色定価 19,800円～(税込)日本インダストリアルデザイン界の先駆者である剣持勇氏が手掛けたスツール「No.202」。シンプルな美しさと機能性を兼ね備え、1958年に発表されて以来のロングセラーモデルです。2013年にはグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。シンプルな美しさと機能性を兼ね備えています。デザインの主役である美しい曲線は曲木の技法によるものです。日本唯一の曲木専門工房「秋田木工」の職人によって作り続けられています。片手で楽に持ち上げることができる軽量モデルで、楽に持ち運びができます。座面はしっかりと広く、安定感のある座り心地です。ダイニングだけでなく、玄関などにも便利なスツール。来客用に複数脚あると便利です。●剣持 勇剣持勇は1964年、代表作であるラウンジチェアがニューヨーク近代美術館(MoMA)のパーマネントコレクションに選ばれ注目を集めました。彼の「No.2801」は皇室用として制作されたルーツをもつダイニングチェアです。また、ヤクルトの容器をデザインしたことでも知られています。【状態の説明】中古品です。小キズやスレ、ヨゴレがあり、座面に小さな破れがありますが、がたつきなどはなく、まだまだご使用いただけます。#Akimoku#秋田木工#ヴィンテージ#ビンテージ#No.202#名作#ロングセラー#曲げ木#スタッキングスツール#ブラック#ウォールナット色#PVC#剣持勇#ジャパニーズモダン#インダストリアル#グッドデザイン賞#ロングライフデザイン賞#デザイナーズ家具#IDC大塚家具#D\u0026DEPARTMENT#木製M7755特徴...完成品、スタッキング可テイスト...北欧風主な素材...木