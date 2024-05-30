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新品KARUTERU カルテル　エコシリーズ　棚板W381 ✖︎ D194
商品番号 H48167435833
商品名

新品KARUTERU カルテル　エコシリーズ　棚板W381 ✖︎ D194
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,527 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マンションの備え付け収納の棚板です。届いた後で、サイズを間違って買ってしまったことに気づき、出品します。今年の10月に購入。棚板4枚あります。色はホワイトです。KARUTERUECOシリーズ　棚板　ホワイト#システム収納のオプションパーツ　#カルテル　エコシリーズ#棚板　ホワイト#収納家具#システム収納#マンションシステム収納＃ホワイト#収納#棚ダボ　1枚につき４個#幅381奥行194→家具の内寸実際の棚板のサイズは幅380奥行170です。特徴···棚板取り外し可
http://narcologia.ru/goods/encourage384272.html
http://narcologia.ru/goods/conception935257.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful407351.html

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