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- モダンデコ ソファ ソファー 幅136cm 2人掛け カフェ風 布 二人掛け
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商品詳細
2ヶ月前に楽天で購入。思ったよりも小さく違うソファを買いたいので出品します。ソファカバーをかけていたので目立つ汚れはほとんどないです。ヘタリもございません。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful391451.html
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