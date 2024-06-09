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モダンデコ ソファ ソファー 幅136cm 2人掛け カフェ風　布 二人掛け
商品番号 H63052587212
商品名

モダンデコ ソファ ソファー 幅136cm 2人掛け カフェ風　布 二人掛け
ブランド名 モダンデコ
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2ヶ月前に楽天で購入。思ったよりも小さく違うソファを買いたいので出品します。ソファカバーをかけていたので目立つ汚れはほとんどないです。ヘタリもございません。
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