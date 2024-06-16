ヴィンテージグラス　古いグラス　USAグラス　　検ファイヤーキング

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商品詳細
●希少グラス！！20年以上前ファイヤーキング購入の際に入手したグラスコレクターの方は希少性が分かると思います詳しくは覚えていませんがかなり古いUSAのグラスとのことで購入グラスに厚み重みがあります購入後は一度も使用することなく飾ってありました底のところに石のような物がついてます後からではなく最初から着いていた物と思われますかなり古いグラスです気泡等もあります見落とし等はご容赦くださいご理解頂ける方完璧を求める方の購入ご検討はお控えください#ノアさんレトログラス#ノアさん倉庫整理大きさ高さ 約17㎝広さ 約9,5㎝レトログラスレトロコップUSAグラスUSAコップゴブレットファイヤーキングヴィンテージヴィンテージグラスヴィンテージコップアンティーク7
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