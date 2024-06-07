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ノリタケ NORITAKE ポロネーズ カップ ソーサー 2客
商品番号 U95066141072
商品名

ノリタケ NORITAKE ポロネーズ カップ ソーサー 2客
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノリタケポロネーズカップ\u0026ソーサー2客未使用品です。長期保管のため、ソーサーのゴールドライン部分にあまり目立ちませんが画像4枚目のようなスレがございますのでご了承いただける方のみご購入お願いいたします。★自宅保管のため神経質な方はご購入をお控えください★プロフィールをご確認の上ご購入お願いいたします
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