ノリタケ NORITAKE ポロネーズ カップ ソーサー 2客

ノリタケポロネーズカップ\u0026ソーサー2客未使用品です。長期保管のため、ソーサーのゴールドライン部分にあまり目立ちませんが画像4枚目のようなスレがございますのでご了承いただける方のみご購入お願いいたします。★自宅保管のため神経質な方はご購入をお控えください★プロフィールをご確認の上ご購入お願いいたします



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