Knoll サイドチェア ワイヤーチェア C ハリーベルトイアミッドセンチュリー

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商品詳細
KnollノールサイドチェアワイヤーチェアCハリーベルトイア HarryBertoia 70’s 80’sUSAビンテージ ミッドセンチュリー ブランド:Knoll / ノール商品名:SideChair /サイドチェア デザイナー：HarryBertoia/ハリー・ベルトイアサイズ（約）:W540×D530×H760mm座面高さ（有効）：H400mm※多少の誤差はご了承ください。材質：スチール鋼参考価格（現行）：￥143,000コメント1952年にハリー・ベルトイアがデザインしたミッドセンチュリーモダンデザインの象徴、「空気と鋼の彫刻である」サイドチェアです。25年位前に、ビンテージ使用品として購入です。1980年代製造と思われるビンテージチェアです。購入時は、シートパッドが付属してましたが、ビニルレザー劣化のため処分してます。コンディション年代物ビンテージの使用品となります。使用、経年に伴う傷や擦れ、打痕やペイントロス、タッチアップ跡、サビなど、クリーニングで落としきれないダメージが多々ありますが、スチールワイヤーの破損や溶接外れ等、致命的な部分はありません。機能的には概ね良好なコンディションだと思います。ミッドセンチュリーデザイン、ビンテージに拘りのある方向けのアイテムです。以上のコンディションをご納得いただける方、ご検討お願いいたします。同じ程度の商品を別途3脚（合計4脚）出品してます。希少なビンテージの4脚、合せてご検討下さい。
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