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- ★新品未使用★ ちきりや ペアグラス
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商品詳細
一目惚れで買ったのですがもったいなくて箱に入れて保管してました。新品未使用です。他にも出品しておりますのでおまとめ値引きもいたします(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)箱付きプレゼントにもおすすめです☆#ちきりや#グラス#ペア#プレゼント#箱つき#うさぎお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)グラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/slide250487.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador662006.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper734709.html
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