GMCT100F○CORIGGE MARKET / カリッジマーケット 1人掛け

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GMCT100F○CORIGGEMARKET/カリッジマーケット1人掛けチェア椅子リゾートチェアアジアンカフェガーデン□□商品説明□□CORIGGEMARKET/カリッジマーケット暮らしに心が躍るような花を。というコンセプトのもと良質なアジアン家具を手作りで制作するインテリアブランドです。インドネシア等の東南アジアで現地の材料を使い現地の文化で現地の人間により作られます。自然素材を使っているからこそ傷や歪みもありますがアジアン家具の文化であり魅力で使い込む程に味わいが増します。約:実寸サイズ（mm）w710×d650×h880×sh500※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【AB】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Cランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください