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- 源右衛門窯 梅地紋方皿 1枚
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商品詳細
源右衛門窯でも人気のある梅地紋の方皿です。写真でわかるように光にかざすと少しスリキズがあります。使用頻度は少なくまた充分きれいだと思います。それでも気にならないかた、宜しくお願いします。18.5×18.5(cm)高さ 4..5cm.箱はありません。
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