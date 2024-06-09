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源右衛門窯　梅地紋方皿　1枚
商品番号 E16567308259
商品名

源右衛門窯　梅地紋方皿　1枚
ブランド名 ゲンエモン
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

源右衛門窯でも人気のある梅地紋の方皿です。写真でわかるように光にかざすと少しスリキズがあります。使用頻度は少なくまた充分きれいだと思います。それでも気にならないかた、宜しくお願いします。18.5×18.5(cm)高さ　　4..5cm.箱はありません。
http://narcologia.ru/goods/injure553567.html
http://narcologia.ru/goods/peroration294215.html
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