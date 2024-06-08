テイスティンググラス ワイングラス

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商品詳細
一昨年のソムリエ試験の際、2次試験のテイスティング練習用に購入し使用しました。その後は、自宅保管し使用しておりません。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle885866.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly963884.html
http://narcologia.ru/goods/cotton682061.html
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