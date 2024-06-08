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テイスティンググラス ワイングラス
商品番号 I22993747984
商品名

テイスティンググラス ワイングラス
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,798 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一昨年のソムリエ試験の際、2次試験のテイスティング練習用に購入し使用しました。その後は、自宅保管し使用しておりません。
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