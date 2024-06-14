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- 【日本未上陸】UrbanOutfittersサドパンジー ピンチボウル2点セット
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商品詳細
⚠️商品は他サイトでも出品している為、先着順とさせて頂いております。その為、突然商品が削除させる場合がありますので、ご了承下さい。《他にもUrbanOutfittersのグッズ販売中、併せてご検討下さい！！》日本未上陸 UrbanOutfitters完売品カラー/オレンジ、ブルー素材+お手入れ法-セラミック-食品に使用できます-食洗器使用可-電子レンジとオーブン対応-輸入品サイズ-寸法：約縦10x横9x高さ4cm✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎単品でのお値下げ不可。✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎次の食事にスパイスを効かせるのにうってつけの、ちょっとユニークな陶器のピンチボウル。パンジーの形の真ん中に悲しげな顔がついています。カラフルな釉薬で仕上げています。オレンジ×1ブルー×1の2店セットです。まるで不思議の国のアリスの世界に出てきそうなフラワー形のお皿でとても可愛いです。新品・未使用ですが海外製品の為、作りが粗い事があります、ご理解の上、ご購入下さい。梱包は丁寧にし、発送しますが、配送による割れ、キズ等の返品は受付けておりませんのでご了承下さい。※あくまで自宅保管ですので、購入後のトラブルを避ける為、神経質な方はご遠慮下さい。⭐︎他にも商品出品しておりますので、宜しければご覧下さい！！#UrbanOutfitters#アーバンアウトフィッターズ#食器#キッチン#インテリア#陶器#ボウル#お皿#花柄#フラワー#ディズニー#Disney#不思議の国のアリス
http://narcologia.ru/goods/contemplate370377.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox762739.html
http://narcologia.ru/goods/calling7150.html
【日本未上陸】UrbanOutfittersサドパンジー ピンチボウル2点セット
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