アンティーク雑貨】古伊万里

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【アンティーク雑貨】古伊万里古伊万里や九谷焼がたくさん蔵から出てきましたので出品します。手に取ると柄がとても可愛くてまるでおばあちゃんの家にいるような懐かしさや温かみのある模様です。これは明治時代の伊万里焼【この時代限定】の貴重なお品なので同じものはないです。色んな食器がありましたので少しずつ出展しますが他所でも販売してるので気に入ったらお早めの決断をオススメします^^２枚セット料金です。5890円→4890円５枚セット→11111円