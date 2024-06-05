ご専用です☆美濃焼 龍峰窯　金彩 染錦 古伊万里 四君子　銘々皿 小皿 取り皿

ご覧いただきありがとうございます＊*˚美濃焼 三洋陶器 龍峰窯 金彩染錦 古伊万里 四君子 銘々皿 小皿 なます皿 5枚サイズ(約) 直径11.7cm 高さ2.7cm 少し深さがあります 縁起の良い四君子の蘭、梅、菊、竹が描かれ、金彩で彩られた古伊万里様式の器です。 アンティークな雰囲気もある素敵なお品です。共箱で保管しておりました未使用品です。長期保管品の為、微細なスレがある場合がございますのでご理解の程よろしくお願いいたします。発送は別箱にてお届けいたします。 ヴィンテージアンティーク花柄花模様和食器 有田焼古伊万里 波佐見焼九谷焼 美濃焼たち吉 庫山窯其泉窯香蘭社龍峯窯青藍窯 深川製磁林九郎窯小鉢中皿骨董お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),皿/プレートカラー...ホワイト素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸



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