Ｄｅｍａ　３シーターソファ

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商品詳細
イタリアのモダンデザイン、高級ソファブランドスタイリッシュなＤｅｍａ(デマ)社の３シーター本革ソファです。肌触り、座り心地、抜群にいいです。20年くらい前に購入しましたが、ご覧の通りキレイな状態です。喫煙はしないですし今までペットを飼ったこともありません。近々引越しを予定しているため出品いたします。経年による劣化等はありますが、目立った傷や汚れはありません。ご検討よろしくお願いします。サイズ幅200cm奥行き100cm高さ80cmSH38cm品番DMAX-33-CF200貼地:LeatherLand303梱包発送たのメル便400サイズカラー···ホワイトサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）テイスト···モダン
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate878448.html
http://narcologia.ru/goods/procurement382833.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic84437.html
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