【新品】サニークラフト　お皿と箸置

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ロハスフェスタの人気のお店サニークラフトさんで購入しました。一目惚れして色々購入しましたがこちらは使用していないので出品致します。お皿1枚、箸置4つお皿は軽くて使いやすそうなサイズです。縦約11cm横約17.5cm箸置はスプーンレストにもなると思います。どちらもだいたい5cmちょっとです。バラ売りでも出品しています。