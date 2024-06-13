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【新品】サニークラフト　お皿と箸置
商品番号 S52555124953
商品名

【新品】サニークラフト　お皿と箸置
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロハスフェスタの人気のお店サニークラフトさんで購入しました。一目惚れして色々購入しましたがこちらは使用していないので出品致します。お皿1枚、箸置4つお皿は軽くて使いやすそうなサイズです。縦約11cm横約17.5cm箸置はスプーンレストにもなると思います。どちらもだいたい5cmちょっとです。バラ売りでも出品しています。
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