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未使用 2人掛け カジュアルソファ(ポケットO GY) ニトリ
商品番号 T54260047091
商品名

未使用 2人掛け カジュアルソファ(ポケットO GY) ニトリ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 8,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅163cm。座面にポケットコイル内蔵で座り心地が良い。脚を外せばローソファとしても使える2wayタイプ！リクライニングすればソファベッドとしても使えそうです！ニトリ商品コード7870126カラーグレーサイズ幅163×奥行68×高さ71cm素材ポリエステル　ウレタン重量約16.1kg保証年数1年梱包サイズ(約）119x36x64cm新しいソファが届くまでの代用品として1ヶ月前にニトリで購入しましたが、すぐに新しいソファが届いたので、1度も使用する事がありませんでした。開封済みですが、状態は新品同様です。直接取りに来ていただける方は送料分値引きさせていただきます。自宅は兵庫県西宮市北名次町（苦楽園口駅徒歩4分）です。テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダンカラー···グレー主な張り地···布・ファブリッククッション材···ポケットコイルスプリング機能···手動リクライニング
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