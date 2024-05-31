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FLANNEL SOFA PENTA 900 CHAIR
商品番号 V42730165742
商品名

FLANNEL SOFA PENTA 900 CHAIR
ブランド名 フランネルソファ
特別価格 税込 14,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。フランネルソファのペンタ900チェアです。家具の入れ替えのため出品します。2015年に青山のショールームで購入しました。ペット無し、子供無し、喫煙者無しです。サイズ:W800×D755×H615×SH205色:ネイビー(生地:グループ4、GYシリーズ)色味は9枚目の写真が、実際の色に近いです。経年による若干の色褪せがあります。足の後ろ側に傷があります。6枚目の写真をご覧下さい。発送は土日となりますので、ご了承ください。中古であることをご理解いただける方、よろしくお願いします。
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