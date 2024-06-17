  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
商品番号 L36794302404
商品名

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 12,255 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【商品説明】1台でソファ・カウチ・ベッドになるシリーズのリクライニングソファベッド。背もたれの角度を6段階で調節でき、楽な姿勢が取れるので快適なくつろぎタイムを叶えてくれます。また、ロー設計なのでお部屋に圧迫感を与えず、一人暮らしやワンルームにもピッタリです。他にもいろいろ出品しています→#まあちゃんインテリアYahoo!ショッピングでも『寝具』を販売していますので、【寝具夢の時間】で検索してくださいね♪■サイズ：全体外寸：幅100x奥行73x高さ54cm※商品重量：約13.5kg■カラー：アイボリー、グレー、ミルクティーベージュ■素材・成分：本体：スチールパイプ、ウレタンフォーム張地：ポリエステル100%、■その他：・完成商品です。・梱包サイズ：102cm×116cm×26cm・梱包重量：約17.2kg【送料について】送料無料（本州・四国・九州）北海道、沖縄・離島は別途中継料が追加になります。事前にお見積りさせて頂きますのでコメント欄にお願いします。【注意】※即購入OKですが他のサイトやアプリにも出品しており、毎日在庫の確認はしておりますが在庫がない場合もございますので、あらかじめご了承ください。※ご購入者様は取引き画面にて、お電話番号をお送りください。配送後に【住所不備】や【長期不在】等の問題がありました際に送付先様にご連絡できずに商品が返送されてしまう恐れがございますので、よろしくお願い申し上げます。※土日祝日の発送は行っておりません。※出荷処理が納品日より遅くなるケースも御座います。※商品の取付、設置にかかわる費用等の弁済には対応できません。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。その他、質問等ありましたらコメントください。よろしくお願い致します。SD11691914
http://narcologia.ru/goods/cotton85561.html
http://narcologia.ru/goods/conception923357.html
http://narcologia.ru/goods/response732842.html

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
[2人掛け]ソファベッド｜3WAY 6段階リクライニング 日本製 肘付き

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
[2人掛け]ソファベッド｜3WAY 6段階リクライニング 日本製 肘付き

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
[あす着]幅100 Lara ララ ソファ ソファベッド ローソファ フロアソファ リクライニングソファ 1人掛け 一人掛け 一人用 1人用 1P 折りたたみ ワイド コンパクト 省スペース 折り畳み カウチ シングル ベロア 低い マットレス sofa ソファー 兼用 簡易ベッド 小さめ

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
[2人掛け]ソファベッド｜3WAY 6段階リクライニング 日本製 肘付き

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
アイリスプラザ ソファベッド ソファ/ベッド/ 2人 リクライニングソファ 背もたれ6段階 クッション2個付き 幅122㎝ グレー 3WRS-1220

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
g118040]Lara リクライニングソファベッド ソファーベッド | 家具 ...

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
[2人掛け]ソファベッド｜3WAY 6段階リクライニング 日本製 肘付き

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
[g118040]Lara リクライニングソファベッド ソファーベッド | 家具・インテリア通販は家具350【公式】

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
Lara リクライニングソファベッド 選べる3種類 | ZAKKA Hth

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
2人用 3WAY ソファベッド ソファ リクライニング エマ

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
[2人掛け]ソファベッド｜3WAY 6段階リクライニング 日本製 肘付き

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
[g146001]【幅178cm】Estela リクライニングソファベッド ソファーベッド | 家具・インテリア通販は家具350【公式】

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
リクライニングソファベッド 3WRS-1220 グレー【同梱不可】【プラザ ...

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
ソファ カウチ ベッド 1台3役ソファベッド 万能ソファ １４段階 ...

ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ
送料無料】Lara ララ 幅100 ソファ ソファベッド ローソファ フロア ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru