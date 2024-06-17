ソファベッド リクライニングソファベッド 6段階 カウチ ベッド ソファ

【商品説明】1台でソファ・カウチ・ベッドになるシリーズのリクライニングソファベッド。背もたれの角度を6段階で調節でき、楽な姿勢が取れるので快適なくつろぎタイムを叶えてくれます。また、ロー設計なのでお部屋に圧迫感を与えず、一人暮らしやワンルームにもピッタリです。他にもいろいろ出品しています→#まあちゃんインテリアYahoo!ショッピングでも『寝具』を販売していますので、【寝具夢の時間】で検索してくださいね♪■サイズ：全体外寸：幅100x奥行73x高さ54cm※商品重量：約13.5kg■カラー：アイボリー、グレー、ミルクティーベージュ■素材・成分：本体：スチールパイプ、ウレタンフォーム張地：ポリエステル100%、■その他：・完成商品です。・梱包サイズ：102cm×116cm×26cm・梱包重量：約17.2kg【送料について】送料無料（本州・四国・九州）北海道、沖縄・離島は別途中継料が追加になります。事前にお見積りさせて頂きますのでコメント欄にお願いします。【注意】※即購入OKですが他のサイトやアプリにも出品しており、毎日在庫の確認はしておりますが在庫がない場合もございますので、あらかじめご了承ください。※ご購入者様は取引き画面にて、お電話番号をお送りください。配送後に【住所不備】や【長期不在】等の問題がありました際に送付先様にご連絡できずに商品が返送されてしまう恐れがございますので、よろしくお願い申し上げます。※土日祝日の発送は行っておりません。※出荷処理が納品日より遅くなるケースも御座います。※商品の取付、設置にかかわる費用等の弁済には対応できません。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。その他、質問等ありましたらコメントください。よろしくお願い致します。SD11691914



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