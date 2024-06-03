2人掛けソファ オットマン付き W115

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**出品のお値段でのご検討をお願いします**新品未使用コロンと丸みを帯びたデザインが可愛い2人掛けソファです。オットマン付きです。出品は画像1から4枚目の色です。5枚目のグレーまたは6枚目のグリーンをご希望でしたらお問合せ下さい。【サイズ】2Pソファ：幅115cm奥行64cm高さ69.5cm(座面高：42cm）オットマン：幅47.5cm奥行41cm高さ42cm【重量】約25.5kg【素材】生地：ファブリック中材：PP綿・チップウレタン・ウレタンフォーム・Sバネ脚部：天然木【耐荷重】約160kg【仕様】組立品【生産国】中国【備考】※付属工具で組み立て願います※組立時間:2人以上で約15分※カバーは、色落ちの恐れ、生地が縮む場合がございますので洗濯はできません。梱包サイズ：117cm×65cm×52cm梱包重量：約28.6kg*****************************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島への配送は出来かねます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい*****************************2人掛けソファ2人掛けソファーラブソファラブソファー2Pソファローソファローソファーコンパクトソファファブリックソファ二人掛けソファ2人用二人用コンパクト省スペースコンパクトサイズ一人暮らし肘付き椅子イスベージュアイボリーグレーグリーン白緑ファブリック布ナチュラル肘掛け付き脚付きお洒落おしゃれオシャレ可愛いかわいいニトリIKEAイケアフランフラン無印北欧デザイン北欧カントリー調組立式幅110cm幅120cm奥行60cm奥行65cm高さ70cm座面高43cmインテリア家具※コピー盗用はご遠慮願います#ソファ＊#PinkySHOPインテリア＊