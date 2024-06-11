シンジュ団スペシャルセット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカードゲーム。シンジュ団スペシャルセット未開封品の出品になります。コレクション整理品です。ポケモンセンターで購入後、シュリンク付きのまま保管しておりました。未開封品ですが、素人管理のため気になる方は購入をご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/displease803231.html
http://narcologia.ru/goods/Adder664875.html
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