アフタヌーンティー　猫型　ポット

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商品詳細
アフタヌーンティー猫型ポット数年前に可愛くて購入しましたが、使用しないため出品致します。初期から底が黒くなっておりました。画像にてご確認ください。自宅保管の為気にならない方のご購入宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln75202.html
http://narcologia.ru/goods/moped776768.html
http://narcologia.ru/goods/composite562054.html
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