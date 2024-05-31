アフタヌーンティー　猫型　ポット

アフタヌーンティー猫型ポット数年前に可愛くて購入しましたが、使用しないため出品致します。初期から底が黒くなっておりました。画像にてご確認ください。自宅保管の為気にならない方のご購入宜しくお願い致します。



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