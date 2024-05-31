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アフタヌーンティー　猫型　ポット
商品番号 G33981382965
商品名

アフタヌーンティー　猫型　ポット
ブランド名 アフタヌーンティー
特別価格 税込 1,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アフタヌーンティー猫型ポット数年前に可愛くて購入しましたが、使用しないため出品致します。初期から底が黒くなっておりました。画像にてご確認ください。自宅保管の為気にならない方のご購入宜しくお願い致します。
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