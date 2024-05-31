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シトリン‼️12.4Kg‼️超大玉‼️205cm‼️富·繁栄の象徴‼️
商品番号 Y63065268087
商品名

シトリン‼️12.4Kg‼️超大玉‼️205cm‼️富·繁栄の象徴‼️
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 30,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます‼️こちらは、シトリン超大玉‼️12.4Kg‼️205cm‼️持つのも大変です‼️めったにない品物になります‼️富·繁栄の象徴といわれています‼️石の為、欠けや傷等あるかもしれませが、ご理解頂ける方のみの購入をおすすめします‼️台座付きです‼️カラー...イエロー
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