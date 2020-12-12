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ケーラー アーバニア キャンドルホルダー チムニー\u0026ジンジャーブレッドハウスM
商品番号 Q44993000674
商品名

ケーラー アーバニア キャンドルホルダー チムニー\u0026ジンジャーブレッドハウスM
ブランド名 ケーラー
特別価格 税込 6,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケーラーアーバニアキャンドルホルダー2点セットです。クリスマスに向けて準備中の方、いかがでしょうか？★チムニー★・2021年日本限定・生産終了完売品の為、非常に　レア商品だと思います♪・ブランド化粧箱(外箱)はありますが、中の商品固　　　定用のダンボールがありません。・短期間インテリアとして飾っていた美品です　キャンドルを入れての使用はありません。☆サイズ：横7.5cm，奥行8.5cm，高さ14.5cm☆定価：5550円(税込)★ジンジャーブレッドハウスMサイズ★・ブランド化粧箱入の新品・未使用品です。　☆サイズ：横12cm，奥行7cm，高さ15.5cm　☆定価：6820円(税込)★商品特性★アーバニアシリーズは、すべて職人によるハンドメイドの為、窓枠に小さな亀裂が入っていたり、少し歪んでいたりする場合があります。材質の特質上、表面にごく小さなヘコミ、小さな突起、黒点などがみられる場合があります。釉薬のかかりが薄く、若干色が薄くなっている場合があります。これらの商品特性をご理解いただき、画像を確認、納得された上でご購入下さい。★バラ売り不可★お値下げ不可　　　でお願いいたします#ケーラー#KAHLER#アーバニア#URBANIA#ジンジャーブレッドハウス#チムニー#Chimney#キャンドルホルダー#ティーライトハウス#レア#日本限定#クリスマス#北欧10.23
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