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フタバスズキリュウ　プレシオサウルス　首長竜　金属製　ペーパーウエイト
商品番号 Y66032760211
商品名

フタバスズキリュウ　プレシオサウルス　首長竜　金属製　ペーパーウエイト
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数十年前に博物館のミュージアムショップにて購入した金属製の置物です。メッキ加工が施されており鏡面仕上げになっています。大変古いものですのでヒレの裏など一部にザラつきがありますが年代ものであることを考えると状態はとても良いと思います。重量　192グラム長さ　18.5センチ高さ　6センチ幅　9センチ写真1枚目の木材は付属しません。#フィギュア　#フタバスズキリュウ　#プレシオサウルス　#首長竜　#恐竜　#化石　#海生爬虫類　#文鎮　#ペーパーウエイト　#ペーパーウェイト
http://narcologia.ru/goods/Lincoln216702.html
http://narcologia.ru/goods/conception227157.html
http://narcologia.ru/goods/Addict551518.html

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