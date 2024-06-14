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- フタバスズキリュウ プレシオサウルス 首長竜 金属製 ペーパーウエイト
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商品詳細
数十年前に博物館のミュージアムショップにて購入した金属製の置物です。メッキ加工が施されており鏡面仕上げになっています。大変古いものですのでヒレの裏など一部にザラつきがありますが年代ものであることを考えると状態はとても良いと思います。重量 192グラム長さ 18.5センチ高さ 6センチ幅 9センチ写真1枚目の木材は付属しません。#フィギュア #フタバスズキリュウ #プレシオサウルス #首長竜 #恐竜 #化石 #海生爬虫類 #文鎮 #ペーパーウエイト #ペーパーウェイト
http://narcologia.ru/goods/Lincoln216702.html
http://narcologia.ru/goods/conception227157.html
http://narcologia.ru/goods/Addict551518.html
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