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特大スズメバチの巣
商品番号 G49721053904
商品名

特大スズメバチの巣
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 14,320 円
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商品詳細

特大スズメバチの巣(額縁入り)状態がかなり良い、形が崩れずこの大きさはなかなか手に入らないと思います。縁起ものとして有名な蜂の巣を１品限りの限定出品と致します。早いもの勝ちでお求め下さい！
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