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手編みテーブルセンター　ブロイダリーレース　ガーゼセット
商品番号 X24895507761
商品名

手編みテーブルセンター　ブロイダリーレース　ガーゼセット
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径180センチ半分に折って窓にかけてもオシャレです。在庫品販売価格20000円のもの
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