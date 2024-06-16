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【希少】スワロフスキー　クリスタル　ベアー　熊
商品番号 X65636898173
商品名

【希少】スワロフスキー　クリスタル　ベアー　熊
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキークリスタル　ベアー　熊縦8cm×横6.5cm×奥行き9cm重さ　435g箱無し中古品のですので、ご理解のある方でお願い致します。素材···クリスタル
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