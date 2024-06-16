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一輪挿し
商品番号 X39325399988
商品名

一輪挿し
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 10,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北村西望の一輪挿し高さ約17.5cm下約7cm上約1.7cm箱書きあります　　見落としがあるかもわかりませんが、　写真で御判断　　3Nで宜しくお願い致します
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