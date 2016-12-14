伊賀焼　長谷園　エッグベーカー　ペア

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数多くの中から、ご覧頂き有難うございますsizeφ10.5×w14×h6cm（取手含）／60㎖／0.2kg新品未使用品です傷汚れ等見受けられませんが、土物特有のもの釉薬ムラ・釉垂れ・焼きムラ・作りムラ・凹凸・ピンホール、保管時のスレが若干見受けられます写真をよくご確認の上ご検討くださいあくまでも一度人の手に渡ったものです神経質な方、完璧を求める方は御遠慮ください陶磁器や釉薬の特性をご理解くださる方のみお願い致します割れぬよう梱包した後、メルカリ便にて発送致します(らくらく、又はゆうゆうメルカリ便のいずれかで発送致します。予めご了承ください。)※バラ売り不可エッグベーカー土鍋ミニ土鍋テーブルコーデテーブルコーディネート長谷園伊賀焼iga-mono波佐見焼信楽焼美濃焼作家物焼き物土物唐津焼瀬戸焼津軽焼丹波焼益子焼志野焼壺屋焼読谷山焼今野安健光藤佐山田隆太郎森岡成好村木雄児小野哲平石田辰郎川口武亮増田勉尾形アツシ額賀円也馬渡新平大沼道行山田雅子岡晋吾寺村光輔広瀬佳子猪原朱乃イイホシユミコおおやぶみよ小黒ちはる井山三希子石岡信之齋藤奈月多賀橋明美工房いろは佐藤尚理bonohoよしざわ窯やちむん窯元骨董フランフランスタジオクリップ私の部屋栗原はるみゆとりの空間無印良品