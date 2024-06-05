3人掛けソファ カウチソファ コーナーソファ 洗えるカバー ヘッドレスト付き

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商品詳細
購入時の金額：59,990円今年の4月に購入し使用していました。引越しに伴い不要になったため出品致します。目立った傷や汚れはありませんが中古品であることをご理解頂ける方のみご購入お願い致します。部屋が黒いため白飛びしてますが、写真4枚目の色です。喫煙者、ペットはいません。型番···f206-g1265-3000g3カラー···ダークグレーサイズ···幅189ｘ奥行80〜192ｘ高さ40〜90（座面高38）cm
http://narcologia.ru/goods/enquire206589.html
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