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極稀少　コイズミ　パーソナルマット　洗濯可能　リサラーソン　クッション付　猫柄
商品番号 M94903007240
商品名

極稀少　コイズミ　パーソナルマット　洗濯可能　リサラーソン　クッション付　猫柄
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 5,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リサラーソン  あったかごろ寝マット    ブランケット、クッション付      ベージュ，猫柄パーソナルマット    KDM-L 111☆電磁波抑制        洗濯可能タイプ        ダニ退治機能        室温センサー取扱説明書付き【状態】新品未開封品になります。【喫煙】  喫煙者はおりません。【ペット】  飼っていません。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。★商品の状態、付属品等は写真や出品コンディションでご確認ください。（付属品は写真に写る物のみになります）※質問、交渉中であっても購入された方を優先させて頂きます。ご了承下さい。※質問無しの即購入大歓迎です！※他でも紹介しております。予告無く削除する場合があります。
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