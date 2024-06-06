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- 極稀少 コイズミ パーソナルマット 洗濯可能 リサラーソン クッション付 猫柄
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商品詳細
リサラーソン あったかごろ寝マット ブランケット、クッション付 ベージュ，猫柄パーソナルマット KDM-L 111☆電磁波抑制 洗濯可能タイプ ダニ退治機能 室温センサー取扱説明書付き【状態】新品未開封品になります。【喫煙】 喫煙者はおりません。【ペット】 飼っていません。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。★商品の状態、付属品等は写真や出品コンディションでご確認ください。（付属品は写真に写る物のみになります）※質問、交渉中であっても購入された方を優先させて頂きます。ご了承下さい。※質問無しの即購入大歓迎です！※他でも紹介しております。予告無く削除する場合があります。
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