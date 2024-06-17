小谷田潤 マグカップ

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小谷田潤 – KOHORO 小谷田潤 – KOHORO



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小谷田潤展 : うつわshizenブログ 小谷田潤展 : うつわshizenブログ



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ご覧いただきありがとうございます小谷田潤マグカップ譲って頂きましたが、当方は未使用品です小谷田潤さんの作品が好きで、コレクションしておりました似た品が増えましたので、出品します自宅保管品です、ご理解お願いしますお値下げ不可コンビニ決済はお断りします