★リヤドロ★陶器人形★庭いっぱいの花【 09180 】★新品未使用★BOX付き★

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★リヤドロ【LLADRO】陶器人形庭いっぱいの花 【09180】新品未使用 リヤドロ【庭いっぱいの花】お庭唐お花を摘んできた優し気な女性のお人形です(*^^*)ギフトでいただいたので熨斗を剥がした跡があります。倉庫保管していたのですが気に入っていただける方にお譲りしたくて出品しました。上品なお人形なので是非飾って下さいね(o^^o)★サイズ 約14㎝×14㎝ 高さ約31㎝★新品未使用★調べたら代理店価格 ￥141900でした。【状態】ヒビ\u0026欠け\u0026傷などもなく綺麗な状態だと思うのですが、素人保管になりますので画像を良く確かめてご購入くださいね。【製造工程段階で釉薬を掛ける➡︎直に置いて乾燥➡︎焼成されるので底には釉薬が掛かりません】【こちらの基準でチェックは厳重にしておりますが1度人の手に渡った物ですので完品をお求めの方・神経質な方は購入をお控えください】【かなり細かく画像\u0026記載を致しましたが、やはり実物と画像が微妙に違う事もあるかと思います。細かい部分を気にされる方は、百貨店などの実店舗でご購入される事をお勧め致します】★専用箱に痛みがあります。熨斗を剥がした跡があります。★丁寧に梱包してお送りさせていただきます。★分からない事やご質問などあればお気軽にコメントくださいね(*^^*)【複数ご購入方には送料分お引きさせていただきますのでおっしゃってください】素材···陶器・磁器