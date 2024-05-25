セレナイトマリア 天使

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セレナイト 天使 女神 エンジェル | ホシノカケラ STONE/AROMA/ART セレナイト 天使 女神 エンジェル | ホシノカケラ STONE/AROMA/ART

天然石の性質上形の不揃い・内包物・クラックと呼ばれる内傷などが有る場合がございます。天然石の魅力でもあるため、ご理解の上お買い求めくださいますようお願い申し上げます。※別サイトでも販売しているので突然商品が削除される場合がありますご納得の上ご購入よろしくお願いします´ω`*