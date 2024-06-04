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京焼　清水焼　正倉院香炉　平安　啓
商品番号 L38235145928
商品名

京焼　清水焼　正倉院香炉　平安　啓
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京焼　清水焼　正倉院香炉　平安　啓平成１０年頃　日本橋の百貨店で購入。カップボードで保管していたものですが、共箱はありません。高さ　約9.5㎝直径　約8.5㎝種類...香炉素材...陶器・磁器テイスト...和モダン,和風
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