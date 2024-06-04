京焼　清水焼　正倉院香炉　平安　啓

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商品詳細
京焼 清水焼 正倉院香炉 平安 啓平成１０年頃 日本橋の百貨店で購入。カップボードで保管していたものですが、共箱はありません。高さ 約9.5㎝直径 約8.5㎝種類...香炉素材...陶器・磁器テイスト...和モダン,和風
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