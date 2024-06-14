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- 蛍光有 エルムウッド産 フローライト 母岩付 原石 蛍石 鉱物標本
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商品詳細
テネシー州エルムウッド産フローライトの母岩付き鉱物標本です。中心部が紫色、周りは透明で、表面にフローライトらしい繊細なステップが見られます。大きさは約5cm×4.5cmほどのミニチュアサイズです。産地を記載した購入店のカードが付属します。
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http://narcologia.ru/goods/evaporation895424.html
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