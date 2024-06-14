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蛍光有 エルムウッド産 フローライト 母岩付 原石 蛍石 鉱物標本
商品番号 D63805589401
商品名

蛍光有 エルムウッド産 フローライト 母岩付 原石 蛍石 鉱物標本
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テネシー州エルムウッド産フローライトの母岩付き鉱物標本です。中心部が紫色、周りは透明で、表面にフローライトらしい繊細なステップが見られます。大きさは約5cm×4.5cmほどのミニチュアサイズです。産地を記載した購入店のカードが付属します。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic978537.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation895424.html
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