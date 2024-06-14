【新品未使用】彩華　美濃焼　デザート皿　小鉢



Amazon.co.jp: 彩華 美濃焼 デザート皿 小鉢 : ホーム＆キッチン



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お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)五個セット高台 脚付デザート皿や小鉢としていかがでしょう 気に入って購入しましたが使用しませんでした使って頂ける方宜しくお願い致します