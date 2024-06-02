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くるみ割り人形　マトリョーシカ　インテリア　ディスプレイ　クリスマス
商品番号 J90712825047
商品名

くるみ割り人形　マトリョーシカ　インテリア　ディスプレイ　クリスマス
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

くるみ割り人形マトリョーシカハンドメイド商品の為、最初から若干の塗りムラなどあります。クリスマス時期に数回飾りました。それぞれの人形に少しずつ傷があります。【サイズ】大きい人形から順に高さ約18.5cm14cm11cm8.5cm6cm位です。素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。中古品、自宅保管ですので御理解の上ご購入下さい。種類···マトリョーシカ素材···木製
http://narcologia.ru/goods/forthcoming535892.html
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