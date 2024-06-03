ジョンデリアン　JOHN DERIAN デコパージュプレート　スワロー

ご覧いただきましてありがとうございます。アッシュペーフランスでもお取り扱いのあるジョンデリアンのデコパージュプレートです。食器としては使えません。インテリアとしてお使いください。私は南青山のビアズリーで購入いたしました。テーブルの上に一年ほどインテリアとして置いていました。検品したところ、特に傷もなく美品です。見逃しがございましたらお許しください。柄は2匹の可愛い燕柄です。縦 約13センチ横 約18センチ自宅保管品であり、元々アンティーク調のお品にご理解のある方のみご購入ください。 ご不明な点があればご遠慮なくお問い合わせくださいませ。よろしくお願いいたします。



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