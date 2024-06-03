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ジョンデリアン　JOHN DERIAN デコパージュプレート　スワロー
商品番号 S18093884768
商品名

ジョンデリアン　JOHN DERIAN デコパージュプレート　スワロー
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。アッシュペーフランスでもお取り扱いのあるジョンデリアンのデコパージュプレートです。食器としては使えません。インテリアとしてお使いください。私は南青山のビアズリーで購入いたしました。テーブルの上に一年ほどインテリアとして置いていました。検品したところ、特に傷もなく美品です。見逃しがございましたらお許しください。柄は2匹の可愛い燕柄です。縦　約13センチ横　約18センチ自宅保管品であり、元々アンティーク調のお品にご理解のある方のみご購入ください。　ご不明な点があればご遠慮なくお問い合わせくださいませ。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/message270827.html
http://narcologia.ru/goods/enquire602489.html
http://narcologia.ru/goods/perforce891865.html

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