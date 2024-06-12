【美品】骨董　仏教美術　七福神　布袋　陶器　置物　インテリア　工芸品　美術品G1

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古美術色絵陶器製七福神布袋さんのオブジェです。重さ約2.3kgです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの仏教美術商品はこちら#gesundの七福神商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの人形商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。当方専門知識がないため詳細は不明です。予めご了承ください。骨董 仏教美術 九谷焼 布袋 金彩 色絵 七福神 古美術 古備前 七福神 古美術品 仏像 工芸品 美術品 アンティーク 九谷焼 古伊万里 七宝焼 景泰藍 北欧 モダニズム 柳宗理 西洋美術 海岸風 お洒落 アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 7690H06203A3034