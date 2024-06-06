チェコ軍　グラス　3個　タンブラー　ミリタリー　ビンテージ

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商品詳細
チェコ軍USEDグラス 3個約φ8×h12cm側面にメモリがついています。少し緑がかった色のガラスで、分厚くしっかりしています。種類···タンブラー素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/providence972094.html
http://narcologia.ru/goods/influenza55393.html
http://narcologia.ru/goods/perforce788265.html
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