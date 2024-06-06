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チェコ軍　グラス　3個　タンブラー　ミリタリー　ビンテージ
商品番号 K35245133866
商品名

チェコ軍　グラス　3個　タンブラー　ミリタリー　ビンテージ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チェコ軍USEDグラス　3個約φ8×h12cm側面にメモリがついています。少し緑がかった色のガラスで、分厚くしっかりしています。種類···タンブラー素材···ガラス
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