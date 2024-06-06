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フロレンティーン　プレート　ケーキ　パン　黒壺　ターコイズ　17㎝　18㎝　A
商品番号 E52537439658
商品名

フロレンティーン　プレート　ケーキ　パン　黒壺　ターコイズ　17㎝　18㎝　A
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約17.7㎝、1枚です(^^)目立つ傷は無く綺麗です(^^)他にもフロレンティーンを出品しています(^^)複数ご購入頂ける場合は購入前にご連絡ください⭐︎専用ページからのご購入でお値引きさせて頂きます⭐︎自宅で使わなくなった物で保管品、素人検品ですのでご理解頂ける方のご購入をお願いします(^^)お手数をお掛けしますが、プロフィールをご覧になってからご購入をお願いします(^^)お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ブルー素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸
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