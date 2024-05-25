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イタリア製　ヴェネチアンガラス　ムラーノ　ガラス ベネチアングラス　希少
商品番号 H50937758449
商品名

イタリア製　ヴェネチアンガラス　ムラーノ　ガラス ベネチアングラス　希少
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製　　ヴェネチアガラス　ムラーノサイズ8cmx3.5cmビンテージ物の希少なガラス細工になります。インテリア、箸置き、カトラリーレスト、ペーパーウェイトにどうぞ^-^#ベネチアガラス#ベネチアムラーノ#アンティーク#ビンテージ#ガラス細工#イタリア製#ガラス工芸#インテリア#ペーパーウェイト#カトラリーレスト#置物
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