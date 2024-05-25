イタリア製　ヴェネチアンガラス　ムラーノ　ガラス ベネチアングラス　希少

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商品詳細
イタリア製 ヴェネチアガラス ムラーノサイズ8cmx3.5cmビンテージ物の希少なガラス細工になります。インテリア、箸置き、カトラリーレスト、ペーパーウェイトにどうぞ^-^#ベネチアガラス#ベネチアムラーノ#アンティーク#ビンテージ#ガラス細工#イタリア製#ガラス工芸#インテリア#ペーパーウェイト#カトラリーレスト#置物
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