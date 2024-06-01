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青リンゴ　ルームライト
商品番号 K93321485004
商品名

青リンゴ　ルームライト
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品は、青リンゴ　ルームライトでございます。【大きさ】•縦:約30cm•横:約30cm•高さ:約35cm【特徴】•コードの長さは約1m86cm⚠️細かい傷がございます。お部屋のインテリアにいかがでしょうか？リビングランプルームライトカラー···グリーン
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