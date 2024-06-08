湯呑み　特大　金茶流　金粉焼　寿司湯呑み

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鼡志野特大寿司湯呑（商品番号548-8-43E） 鼡志野特大寿司湯呑（商品番号548-8-43E）



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大型湯呑み4個です。ご当地名が記載されています。松本城…高さ10cm口径8.5cm浄蓮の滝…高さ9.3cm口径7.5cm江ノ島…高さ10.5cm口径8.5cm富士山…高さ10.5cm口径8.5cmそれぞれに外箱があります。グラス/カップ/酒器···湯呑み